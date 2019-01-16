مقتل 4 أمريكيين بينهم جنديان بهجوم في منبج السورية

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، مقتل 4 أمريكيين في هجوم وقع الأربعاء، بمدينة منبج شمال سوريا.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن القتلى هم “جنديان وموظف مدني في وزارة الدفاع ومتعاقد”، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية).

وأضاف البيان أن من بين المصابين “3 جنود أمريكيين”.

وأوضح أن التقارير الأولية “تشير إلى أن انفجارًا تسبب في الحادث”.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع (البنتاغون)، فضل عدم الكشف عن هويته، إن المتعاقد “كان يعمل مترجمًا” مع الجيش الأمريكي.

ووصفت الوزارة الهجوم بأنه ” الأكبر والأعنف منذ بدء الحرب ضد داعش عام 2014″، حسب المصدر ذاته.

ونقلت “الحرة” عن مسؤول بالبنتاغون، لم تسمه أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في الرد عسكريًا على الهجوم”.

ووقع الهجوم أثناء تسيير جنود أمريكيين دوريات روتينية في المنطقة، وفق تقارير إعلامية.