صحيفة عبرية: أمريكا ستشتري “القبة الحديدية” من إسرائيل

تنوي الولايات المتحدة الأمريكية، ابتياع بطاريتين من طراز “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بحسب تقرير إسرائيلي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس، 373 مليون دولار لشراء البطاريتين من إسرائيل.

وعادة ما يبرز اسم “القبة الحديدية” لدى تصدي هذا النظام لقذائف صاروخية تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن، “نادرًا ما تشتري أنظمة مسلحة من دول أخرى، ويرجع ذلك في الغالب إلى اعتبارات الأمن القومي، ولكن أيضًا لأن الولايات المتحدة تتمتع عادة بالميزة التكنولوجية”.

وقالت:” في حين أن إسرائيل باعت أنظمة تكنولوجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العقود الأخيرة، فإن هذه ستكون هي المرة الأولى التي تبيع فيها إسرائيل نظامًا دفاعيًّا متكاملًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفتت يديعوت أحرونوت، إلى أن البطاريتين ستشملان 12 قاذفة، وجهازي استشعار ومركزين للإدارة و 240 صاروخا اعتراضيًّا.

وقالت:” بينما تتمركز بطاريات القبة الحديدية داخل حدود إسرائيل للدفاع عن مواطنيها من الصواريخ التي تطلق من غزة، يعتزم الأمريكيون وضع البطاريات في الخارج للدفاع عن جنودهم في المناطق الحساسة حول العالم”.

وأضافت:” كان الجيش الأمريكي يبحث منذ بضع سنوات عن نظام يمكنه حماية قواته من الصواريخ والقذائف الانسيابية والطائرات دون طيار وقذائف الهاون وغيرها من التهديدات في ساحة المعركة”.

وتابعت:” في الماضي، حاولت الولايات المتحدة بناء أنظمة اعتراض تقوم على صواريخ جو-جو أمريكية الصنع، لكن تكاليفها كانت باهظة للغاية، وفشلت هذه الأنظمة في تلبية جميع الاحتياجات التشغيلية للجيش”.

وأكملت يديعوت أحرونوت:” دفع ذلك الأمريكيين إلى اتخاذ قرار بالحصول على نظام القبة الحديدية من إسرائيل، فيما قد يعتبر من أسرع صفقات الأسلحة في التاريخ”.

وأشارت الى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تنوي الحصول على البطاريتين بحلول العام المقبل 2020.