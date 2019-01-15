اعتقال مستشار بالجيش الألماني للاشتباه بتجسسه لصالح إيران

قال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، إن السلطات اعتقلت الثلاثاء رجلًا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية، كان يعمل بالجيش الألماني؛ للاشتباه في تمريره بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية.

وقال المكتب في بيان صدر عنه، إن “المشتبه به البالغ من العمر 50 عامًا يدعى عبد الحميد س، سيمثل أمام قاضٍ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء”.

وتابع “يُشتبه بشكل كبير في أن عبد الحميد س، كان يعمل لصالح وكالة مخابراتية أجنبية، والمشتبه به خبير لغات، ومستشار ثقافي لدى الجيش الألماني، من هذا المنطلق من المعتقد أنه مرر بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية”.

من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها “على علم بتحقيق يجري مع أحد أفراد الجيش الألماني للاشتباه في تجسسه”، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم الوزارة “نحن على علم بالقضية، ويمكنني أن أؤكد أنها تتعلق بفرد في الجيش الألماني للاشتباه في تجسسه”.