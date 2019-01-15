إيران توسع هجومها على مؤتمر وارسو ببولندا

شن النائب البرلماني الإيراني البارز، مجتبى ذو النور، هجومًا على إعلان أمريكا عن تنظيم مؤتمر في بولندا حول أنشطة إيران بالمنطقة، واصفًا الأمريكيين والأوروبيين بـ”وجهين لعملة واحدة”.

وقال العضو في لجنة الأمن القومي، خلال حديث مع وكالة أنباء “مهر”، إنه “رغم المباحثات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية مع أوروبا حول آلية التبادل المالي، إلا أن هذا لا يعني الثقة والاعتماد عليهم”.

ورأى رئيس اللجنة النووية بالبرلمان الإيراني، أنه “لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات وعلينا أن “الأجهزة الدبلوماسية الإيرانية تعمل في الوقت الراهن على الاستعداد للرد المناسب على عقد المؤتمر”.

وأضاف ذو النور أنه “بمجرد إعلان الولايات المتحدة وبولندا عن أسماء الدول المشاركة في المؤتمر سوف تتخذ طهران إجراءاتها للرد على هذه الدول”.

وذكر النائب الإيراني أن “مسؤولي هذه البلاد انجرفوا وراء المساعي الأمريكية المضادة لإيران، حيث تبين لنا أن الأوروبيين غير جديرين بثقتنا”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الجمعة، عن أن بولندا ستستضيف يومي 13 و14 شباط/فبراير المقبل مؤتمرًا دوليًا ضد إيران، حيث ستتركز محاور المؤتمر على ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والتصدي للممارسات المخربة للنظام الإيراني.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن وزارة خارجية طهران استدعت دبلوماسًيا بولنديًا كبيرًا للاحتجاج على مشاركة بلاده في المؤتمر.