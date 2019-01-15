إيران تمنح ترخيصًا لأول صحيفة يومية للقومية البلوشية

سمحت وزارة الثقافة والإرشاد الإيراني، اليوم الاثنين، بترخيص لإصدار صحيفة “روش” للقومية البلوشية التي يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين بحسب تقديرات غير حكومية، وأغلبهم ينتمي للطائفة السنية، وهذه أول صحيفة يومية لهذه القومية.

وقال رئيس تحرير الصحيفة محمود براهوايي، إن “الصحيفة ستبدأ نشاطها وصدور العدد الأول منها في الأسبوع المقبل وسيتزامن صدورها في ذكرى ولادة الشاعر الإيراني الكبير أبو قاسم الفردوسي، وستوزع في محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران“.

وأضاف أن “صحيفة روش ستطبع باللغة البلوشية والفارسية”، مبينًا أن المقصود من كلمة “روش” تعني اليوم باللغة البلوشية، وسيتم نشرها يوميًا وبشكل منتظم.

وأكد براهوايي أن عدد الصحف والمنشورات والمجلات البلوشية مقارنة مع اللغات الأخرى قليل جدًا، وقال:”على سبيل المثال، في كردستان، يوجد نحو 180 صحيفة ومجلة ونشرة إسبوعية وشهرية وفصلية مرخصة بالفارسية والكردية وفي محافظات غرب وشرق أذربيجان، وحوالي 490 مرخصة الأذرية-الفارسية هناك، ولكن ليس لدينا سوى حوالي 4-5 منشورات مرخصة للقومية البلوشية، نحن نتصرف بشكل غير منتظم بسبب مشاكل مالية”.