إيران تلغي تأشيرة الدخول للتجار العراقيين

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يزور العاصمة بغداد منذ يوم أمس الأحد، عن إلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة للتجار العراقيين الذين يتوجهون إلى بلاده، داعيًا في الوقت ذاته إلى توثيق العلاقات بين طهران وبغداد.

كلام ظريف جاء عقب زيارته لمعرض تجاري بالعاصمة بغداد، وقال، اليوم الإثنين، إنّ “طهران تلغي تأشيرة الدخول بالنسبة للتجار العراقيين، وقد تلغي متطلبات التأشيرة للمواطنين العراقيين على أمل تعزيز العلاقات بين الجارتين”.

وبحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام حكومية إيرانية، أكد ظريف على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين دول المنطقة، مضيفًا أنّ “الطبيعة المحدودة لعلاقاتنا مع العراق غير مقبولة”، ومبينًا أنّ “سبعة ملايين إيراني وعراقي يتبادلون زيارة البلدين خلال عام واحد”.

وأضاف: “إلى جانب إلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين العراقيين، فإننا مستعدون أيضًا لبناء مناطق صناعية على حدودنا (مع العراق)؛ بهدف تعزيز تعاون اقتصادي أكبر”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، الذي تعاني بلاده من عقوبات أمريكية وأزمة اقتصادية خانقة، التعاون الاقتصادي والتنمية كركائز للأمن الإقليمي.

وقال: “في منطقة قوية وآمنة، سوف ترحب الدول بتنمية جيرانها وازدهارهم كبلدهم”.

وفي اليوم الأول، من الزيارة المزمعة أربعة أيام إلى بغداد، التقى ظريف مع كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونظيره العراقي محمد علي الحكيم.

ومن المتوقع أن يزور ظريف عدة مدن عراقية أخرى، من بينها أربيل والسليمانية وكربلاء للمشاركة في اجتماعات اقتصادية وسياسية.

وانطلق، اليوم الإثنين، الاجتماع الاقتصادي المشترك بين إيران والعراق في بغداد، بحضور ظريف ومجموعة من تجار البلدين ووزراء المالية والكهرباء والاتصالات في العراق.