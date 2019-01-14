ظريف: روحاني سيزور العراق الشهر المقبل

يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني، زيارة العراق للمرة الأولى منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية في آب/ أغسطس 2013، حسب ما أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر 4 أيام.

وقال ظريف على هامش زيارته الحالية إلى بغداد، واجتماعه بزعيم تيار “الحكمة” عمار الحكيم، إن “الرئيس حسن روحاني سيزور العراق يوم الـ 11 من مارس/ آذار المقبل”، مشيرًا إلى أن “الهدف من الزيارة هو المزيد من تعزيز العلاقات بين إيران والعراق”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وصل إلى بغداد الأحد على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير، في زيارة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

ومن المقرر أن يزور ظريف مدن النجف وكربلاء وأربيل والسليمانية، كما سيحضر عدة لقاءات اقتصادية، في حين التقى الوزير الإيراني، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية أخرى.