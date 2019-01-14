مصر ترحل ألمانيًا ثانيًا يشتبه بصلاته بتنظيم “داعش”

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الألمانية، الإثنين، أن مصر رحّلت شابًا ألمانيًا ثانيًا أوقف الشهر الماضي على أراضيها ويُشتبه بأنه أراد الانضمام إلى تنظيم “داعش“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحافي أن “الشخص المعني عاد إلى ألمانيا مساء أمس” (الأحد).

وكانت مجلة “در شبيغل” أكدت في وقت سابق أن عيسى ابراهيم الصباغ وهو طالب ثانوي يبلغ 18 عامًا يدرس في “غيسن” وصل إلى مطار “فرانكفورت” قبل أن تتولى أمره الشرطة المحلية.

والصباغ هو الشاب الألماني الثاني الذي ترحّله مصر بعدما رحّلت الأسبوع الماضي محمود عبد العزيز وهو طالب في “غوتينغن” يبلغ 23 عامًا، وتشتبه أيضًا مصر بأنه أراد الانضمام إلى فرع من تنظيم “داعش” ما نفاه الصباغ لدى عودته إلى ألمانيا.

وأوقف عيسى ابراهيم الصباغ الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والمصرية، لدى وصوله إلى مطار “الأقصر” في جنوب مصر في منتصف كانون الأول/ديسمبر، بحسب مصادر أمنية مصرية.

وعثرت بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم “داعش”. وقالت مصادر أمنية مصرية إنه كان يريد الانضمام إلى المتشددين.

من جهتها، تؤكد عائلة الشاب التي أبلغت السلطات الألمانية بعد انقطاع الأخبار عنه، أنه كان يريد فقط زيارة جدّه في القاهرة.

ووضعت عائلة عبد العزيز توقيفه في إطار الخطأ في هويته.

وأفادت قناة رسمية محلية في ألمانيا أن عبد العزيز كانت تلاحقه الشرطة الألمانية للاشتباه بصلاته بحركة متشددة.