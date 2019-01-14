بعد تهديد إيران.. طعن مسؤول في بولندا خلال حفل خيري (صور)

تعرض رئيس بلدية مدينة “دانسك” في جمهورية بولندا للطعن في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وجاء ذلك بعدما هددت إيران بردة فعل، في مواجهة مؤتمر تعتزم الولايات المتحدة إقامته ضد طهران في بولندا الشهر المقبل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة أنه “بعد ساعات من تهديد بولندا من قبل سلطات النظام الإيراني، تم نقل رئيس بلدية مدينة دانسك (باول أداموفيتش) إلى المستشفى، بعد أن تلقى طعنة بالسكين من قبل شخص اقتحم حفلًا خيريًا كان يتحدث فيه رئيس البلدية”، مضيفة أنه “قد تم الإبلاغ عن أن حالته حرجة”.

وقال وزير الداخلية يواخيم برودنسكي إن أداموفيتش البالغ من العمر 53 عامًا، دخل المستشفى في حالة خطرة للغاية، ووصف الحادث بأنه “عمل بربري لا يمكن تفسيره”، مضيفًا أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المعتدي صاح أنه سجن، على الرغم من كونه بريئًا، وزعم أنه تعرض للتعذيب من قبل الحكومة السابقة في مدينة “دانسك”، التي ينتمي إليها العمدة السابق.

وينظر إلى العمدة، الذي يتولى المنصب منذ عام 1998، على أنه تقدمي وأظهر دعمه لحقوق الأقلية والتسامح مع المثليين.

ودعت إيران، أمس الأحد، الحكومة البولندية إلى تحمل عاقبة استضافة مؤتمر حول الشرق الأوسط بمشاركة أمريكية، تراه طهران معاديًا لها، فيما أكدت “وارسو” حقها في تنظيم المؤتمرات بهدف تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: “من المؤكد أن ردة فعل إيران في مواجهة هذا المؤتمر، ستكون جدية دون تنازل، وبولندا يجب أن تستجيب لعواقب هذا العمل، وأن تتحمل نتائج استضافة مؤتمر معاد لدولة مستقلة، إلا إذا عملت حكومة بولندا خطوة ذكية في تغيير مسار المؤتمر”.