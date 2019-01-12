التحقيق بتهديدات مزعومة لأعضاء في البرلمان اليوناني

قال مصدر قضائي إن مدعيًا يونانيًا أمر السبت بفتح تحقيق بمزاعم تعرض نواب في البرلمان لتهديدات بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتغيير اسم مقدونيا المجاورة.

ووافق برلمان مقدونيا الجمعة على تعديل دستوري لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية شمال مقدونيا طبقًا لاتفاق مع اليونان لحل خلاف مستمر منذ 27 عامًا.

والكثير من اليونانيين غاضبون بسبب اختيار جارتهم اسمًا يتصل بالتراث اليوناني، ومطابقًا لاسم إقليم يقع شمال اليونان.

وأبرم البلدان اتفاقًا بهذا الشأن في يونيو/ حزيران، لكن مقدونيا ستبدأ في استخدام الاسم الجديد بعد تصديق البرلمان اليوناني على الاتفاق خلال جلسة مزمعة هذا الشهر.

وقال المصدر إن الأمر بفتح التحقيق صدر بعدما نشر موقعان إخباريان تقارير عن تلقي أعضاء في البرلمان تهديدات عبر رسائل نصية طالبتهم بالتصويت ضد الاتفاق.

وأضاف المصدر أن التحقيق سيسعى إلى تحديد ما إذا كان هناك انتهاك لسرية البيانات الشخصية، أو تشجيع على ارتكاب جريمة.