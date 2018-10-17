استقالة وزير الخارجية اليوناني وسط خلاف حكومي بشأن اسم مقدونيا

المصدر: ا ف ب

قدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس اليوم الأربعاء، استقالته من الحكومة، وسط خلاف حكومي على خلفية الاتفاق المثير للجدل مع مقدونيا حول تغيير اسمها.

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان صدر عنه الأربعاء، إن “رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس قبل استقالة وزير الخارجية،” مضيفًا أن “تسيبراس نفسه سيتولى مهام الوزارة”.

ووقع خلاف خلال اجتماع حكومي الثلاثاء بين كوتزياس مع وزير الدفاع بانوس كامينوس، الذي هو أيضا شريك في الائتلاف الحكومي.

وكان كامينوس وهو رئيس الحزب “اليوناني القومي” المستقل، قد هدد بالخروج من الائتلاف الحكومي اعتراضًا على الاتفاق بين كوتزياس وتسيبراس في وقت سابق هذا العام، على إعادة تسمية جارة اليونان “مقدونيا الشمالية”.

وأثار الاتفاق اعتراضات شديدة في الدولتين.

وفي اليونان مقاطعة شمالية يطلق عليها اسم مقدونيا وتعد قلب مملكة الإسكندر الكبير.

ويخشى العديد من اليونانيين أن يؤدي ذلك الاتفاق إلى تمكين سكوبيي رسميًا من الاستحواذ على إرثهم الثقافي.