إسرائيل تتعهد بمنع أي تدخل بالانتخابات.. وشبهات تحوم حول روسيا

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بعدم حدوث تدخل في الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل، بعد أن حجبت الرقابة نشر جزء من كلمة أدلى بها رئيس جهاز الأمن الداخلي، واتهم فيها قوة أجنبية بالتخطيط لاختراق عملية التصويت.

وبموجب أمر الحجب الذي وصف بأنه إجراء أمني وقائي، مُنعت وسائل الإعلام في إسرائيل من ذكر اسم الدولة التي اتهمها ناداف أرجامان مدير جهاز الشين البيت، بمحاولة التدخل في الانتخابات خلال كلمته بجامعة تل أبيب يوم الإثنين.

وتكّهن معلقون في الصحف الإسرائيلية، بأنه كان يشير إلى روسيا التي قال وزير مخابرات إسرائيل كاتس لوسائل الإعلام الشهر الماضي، إنها قد تحاول أن تكرر في إسرائيل حملة يقال إنها نظمتها للتأثير على الانتخابات الأمريكية، من خلال التسلل لحسابات بريد إلكتروني لمساعدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب آنذاك.

ونفت روسيا أي تدخل من هذا النوع، وعندما سأل صحفيون نتنياهو عن خطاب أرجامان قال إن “إسرائيل متأهبة لإحباط أي تدخل إلكتروني، نحن على استعداد لأي سيناريو، ما من دولة أفضل استعدادًا منا”.

وقال معلقون صحفيون إن أمر حظر النشر بدا محاولة لتفادي الخلاف مع روسيا، الداعم الرئيسي لسوريا، حيث نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على أهداف يشتبه أنها تابعة لإيران أو حزب الله اللبناني.

وفي موسكو قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن “روسيا لم ولن تتدخل في أي انتخابات بأي دولة في العالم”.

ويتصدر نتنياهو، الذي يمضي حاليًا فترة ولايته الرابعة، استطلاعات الرأي، وتربطه علاقات وطيدة مع كل من بوتين وترامب.