تقرير: الانسحاب الأمريكي من سوريا قد يوتر العلاقات بين روسيا وتركيا

رأى مركز بحوث أمريكي أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بشكل كامل قد يؤدي إلى توتير العلاقات بين روسيا وتركيا، ويشكل تحديًا لموسكو في حال حاولت حليفتها إيران توسيع حضورها العسكري في ذلك البلد العربي.

وقال معهد “سياسات الشرق الأوسط” إن انسحاب حوالي 2000 جندي أمريكي سيتيح لروسيا أن تكون اللاعب الأكبر في سوريا إلا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى بروز مخاطر أمام موسكو.

وأضاف في تقرير نشره أمس الثلاثاء: “أن قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا قد يؤدي إلى بروز تحديات للسياسة الخارجية لموسكو، إذ إن العلاقات مع تركيا قد تتوتر بسبب قضية الأكراد وتحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن.”

وأشار إلى أن “العلاقات بين موسكو وطهران ستتعرض للاختبار في حال حاولت إيران توسيع نفوذها في سوريا عقب انسحاب القوات الأمريكية.. في نفس الوقت قد تسوء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة التي قد تسعى إلى منع موسكو من تعزيز قوتها ونفوذها في سوريا من خلال حليفتها تركيا.”

واعتبر التقرير أن روسيا ستستفيد من انسحاب القوات الأمريكية بأن تصبح اللاعب الأكبر والأقوى في سوريا وأن ذلك قد يتيح لها أن تلعب دور “الرادع والمهدئ” بين الأتراك والأكراد والإيرانيين والسوريين.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتضح حتى الآن أبعاد قرار سحب القوات الأمريكية، لكنه أوضح أن “موسكو ليست متفائلة كثيرًا كما يعتقد البعض تجاه هذه الخطوة.”

وأشار إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قواته من سوريا “يخلق حالة من الغموض وليس الوضوح” وأنه يؤدي إلى بروز مخاطر لروسيا، بما فيها احتمال عدم تنفيذ تركيا لاتفاق إدلب مع موسكو وتغيير تصرفاتها تجاه القوات الروسية في سوريا إضافة إلى احتمال التخلي عن التزامها باتفاق أستانة.

وختم التقرير قائلاً: “حتى الآن فإن تركيا هي المستفيد الرئيسي من قرار سحب القوات الأمريكية خاصة بعد موافقة واشنطن على بيعها صواريخ باتريوت.. ومن المتوقع أن تحاول تركيا أن تحل مكان القوات الأمريكية المنسحبة مقابل ضمانات بأنها ستقوم بالقضاء على ما تبقى من ميليشيات داعش وعدم السماح لإيران بدخول تلك المناطق.”