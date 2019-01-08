مطار هيثرو في لندن يوقف الرحلات بسبب طائرة مسيرة

قرر المسؤولون في مطار هيثرو بلندن إيقاف الرحلات من المطار اليوم الثلاثاء بعد رؤية طائرة مسيرة تحلق بالقرب من أكثر المطارات استقبالًا للمسافرين في بريطانيا.

وقال المطار في بيان “اتخذنا هذا الإجراء بعد رؤية طائرة مسيرة في هيثرو.. كإجراء احترازي أوقفنا رحلات المغادرة ونجري تحقيقًا. نعتذر للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك”.

وفي وقت لاحق قالت متحدثة باسم مطار هيثرو أكبر مطارات أوروبا إن المطار استأنف الرحلات، بعد أن تعطلت عمليات الإقلاع لمدة ساعة.

وشهد مطار جاتويك ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، تعطلا شديدا عندما شوهدت طائرات مسيرة خلال ثلاثة أيام متعاقبة في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى إلغاء نحو ألف رحلة أو تحويل مسارها وتقطع السبل بنحو 140 ألف مسافر.

ونشر الجيش تقنية عسكرية لم يكشف عنها لحراسة المنطقة وطمأن المطار بأن المجال الجوي آمن بما يكفي للطيران.

ورد هيثرو وجاتويك بطلب دفاعات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وقال مطار هيثرو هذا الشهر إنه يعمل عن كثب مع السلطات ومنها الشرطة، ويبحث في أمر التقنيات التي يمكنها التصدي لخطر الطائرات المسيرة.