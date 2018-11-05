مسؤولون ينفون إغلاق مطار هيثرو بسبب طرد مشبوه

نفى مسؤولون بريطانيون ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية حول إغلاق مطار هيثرو الدولي وتأجيل عدد من الرحلات مساء الإثنين بسبب العثور على “طرد مشبوه”.

وقال المسؤولون في مطار هيثرو، إنه لم يتم إغلاق أي مبنى في المطار، دون تقديم إيضاح حول إن كان قد تم بالفعل العثور على طرد مشبوه.

وقالت وسائل إعلام بريطانية من بينها صحيفة ديلي اكسبرس إنه تم العثور على طرد مشبوه في مكتب تسجيل الوصول لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية EI-AI العال في المبنى رقم 4.

وبحسب تلك الوسائل هرعت الشرطة المتخصصة إلى مكان الحادث وعمدت إلى إغلاقها للتحقق.