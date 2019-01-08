تركيا: لا تباطؤ في الانسحاب الأمريكي من سوريا

قال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك تباطؤ في انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مضيفًا أن أنقرة تركز على ما سيحدث للقواعد الأمريكية والأسلحة التي حصل عليها المقاتلون الأكراد.

وأدلى كالين بتصريحاته في مؤتمر صحفي، بعد أن التقى بمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وكان أردوغان قد وجه انتقادًا شديدًا إلى بولتون، في وقت سابق؛ لأنه طالب تركيا بعدم المساس بالمقاتلين الأكراد في سوريا، والذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وأضاف كالين، أن بلاده لن تسعى لإذن بتنفيذ أي عملية في سوريا، وإن كانت مستعدة للتنسيق مع الحلفاء.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن بولتون أجرى “مناقشة مثمرة” مع نظيره التركي، فيما يتعلق بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وأوضح المتحدث غاريت ماركيز في بيان، أن “الجانبين حدّدا موضوعات أخرى للحوار، وأن الولايات المتحدة تتطلع للمشاورات بين جيشي البلدين، اليوم الثلاثاء”.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية، أن “أنقرة ستطلب من مسؤولين أمريكيين خلال محادثات اليوم، تسليم القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا إليها أو تدميرها”، وهو طلب قد يزيد تعقيد المناقشات بشأن الانسحاب الأمريكي من هناك.