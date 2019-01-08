محادثات الانسحاب.. أمريكا تتحدث عن “مناقشة مثمرة” وتركيا تتطلع لقواعد واشنطن في سوريا

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي جون بولتون أجرى “مناقشة مثمرة” مع نظيره التركي إبراهيم كالين، فيما يتعلق بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وأضاف المتحدث غاريت ماركيز في بيان أن “الجانبين حدّدا موضوعات أخرى للحوار، وأن الولايات المتحدة تتطلع للمشاورات بين جيشي البلدين اليوم الثلاثاء”.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية، أن “أنقرة ستطلب من مسؤولين أمريكيين خلال محادثات اليوم، تسليم القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا إليها أو تدميرها”، وهو طلب قد يزيد تعقيد المناقشات بشأن الانسحاب الأمريكي من هناك، بحسب “رويترز”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر غير محددة قولها، إن تركيا “لن تقبل أن تسلم واشنطن هذه القواعد إلى وحدات حماية الشعب الكردية”.

وقال مسؤول أمني تركي كبير، الأسبوع الماضي، إن “واشنطن يتعين أن تسمح لتركيا باستخدام قواعدها في سوريا”.

ومع تصاعد التوتر بشأن إستراتيجية ترامب في سوريا، لم يتضح إن كان بولتون سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكالين هو المتحدث باسم أردوغان، ونائب رئيس المجلس المختص بالأمن والسياسات الخارجية في تركيا.

وقال أردوغان أمس الإثنين، إنه “يتعين التخطيط بعناية للانسحاب الأمريكي من سوريا مع الشركاء المناسبين، وتركيا هي الوحيدة التي تملك القوة والالتزام لأداء هذه المهمة”، على حد تعبيره.

وأكد أردوغان في مقال رأي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن تركيا “ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش والجماعات المتشددة الأخرى في سوريا”.

وأوضح البيت الأبيض أمس الإثنين، أن ترامب لم يغير موقفه بشأن سحب القوات من سوريا.