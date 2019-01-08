نائب ألماني يفقد الوعي بعد تعرضه لاعتداء.. وحزبه يؤكد: “محاولة اغتيال”

تعرض عضو في البرلمان الألماني لهجوم على يد 3 أشخاص في مدينة بريمن شمال البلاد، في واقعة اعتبرها حزبه “محاولة اغتيال”.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن “عضوًا في البرلمان من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، فقد الوعي بعد أن أوسعه 3 أشخاص ضربًا بقطع خشبية في مدينة بريمن”، مشيرة إلى أن الاعتداء “ذو دوافع سياسية”.

واتهم حزب البديل من أجل ألمانيا، “نشطاء مناهضين للفاشية” بمهاجمة النائب فرانك ماجنيتس أمس الإثنين.

وندد سياسيون من مختلف الانتماءات السياسية بالهجوم، وحثّوا الشرطة على تقديم مرتكبيه إلى العدالة.

وكتب جيم أوزديمير عضو البرلمان عن حزب الخضر على “تويتر”: “لا يوجد أي مبرر للعنف حتى ضد حزب البديل من أجل ألمانيا… إذا حاربتم الكراهية بالكراهية، فستسمحون للكراهية أن تسود”.

وقالت الشرطة في ولاية ساكسونيا شرق البلاد الأسبوع الماضي، بعد انفجار استهدف مكتبًا لحزب البديل من أجل ألمانيا، إن الهجمات على الحزب ازدادت، وإن أغلب الوقائع أعمال تخريب.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة للاشتباه في صلتهم بالانفجار الذي وقع في مدينة دوبيلن ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وقال مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية ساكسونيا إن الانفجار تسبب في اشتعال حريق بمكتب الحزب وألحق أضرارًا بسيارات ومبانٍ قريبة.