ألمانيا تحقق في اختفاء شابين يحملان جنسيتها في مصر

تبحث السلطات الألمانية في واقعة اختفاء شابين من مواطنيها في مصر، انقطعت أخبارهما خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، الإثنين: “نأخذ كلتا الحالتين بمنتهى الجدية”، دون تفاصيل إضافية، حسب ما نقلته وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية “د. ب. أ”، أن كلا الشابين يحملان الجنسية الألمانية والمصرية، وأحدهما يبلغ من العمر 18 عامًا، وانقطعت أخباره في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يقوم برحلة داخلية من الأقصر إلى القاهرة، حيث كان يعتزم زيارة جده.

وأشارت إلى أن الشاب الثاني يبلغ من العمر 23 عامًا، واحتجز في مطار القاهرة في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن واقعتي اختفاء الشابين.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن اختفاء شاب (18 عامًا) ينحدر من مدينة “غيسن” غربي ألمانيا، في مصر، ورجحت أن يكون الشاب قد تم احتجازه من قبل قوات الأمن المصرية، وفقًا لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.

ونقلت صحيفة “هيسنشاو” في موقعها على الإنترنت، الأحد، عن والد الشاب، الذي ينحدر من جذور مصرية، قوله: إنه تم إلقاء القبض على ابنه في أعقاب وصول الابن إلى الأقصر، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وإن شقيقه علم بهذا في القاهرة.

ورجح الوالد أنه ربما حدث تشابه في الأسماء بين ابنه، الذي يحمل جواز سفر ألمانيًا، وأحد الأشخاص الآخرين.