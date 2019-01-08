الأفغان الراحلون عن إيران يحطمون رقمًا قياسيًا عام 2018

كشفت المنظمة الدولية للمهاجرين (IOM)، في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن نحو 800 ألف مهاجر أفغاني عادوا أو تم ترحيلهم من إيران إلى أفغانستان خلال العام 2018، بزيادة قدرها الثلثين مقارنة بالعام السابق (2017).

وقال رئيس مكتب المنظمة الدولية للمهاجرين في أفغانستان، لورانس هارت، إن هذا التوجه زاد مع تجديد العقوبات الأمريكية على إيران، والذي أدى إلى انهيار العملة المحلية الإيرانية وزيادة التضخم.

وأضاف هارت: إن “عودة المهاجرين الأفغان إلى ديارهم يأتي بسبب قلة الفرص الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك داخل إيران”.

وبحسب شبكة “راديو فري أوروبا”، يعتبر عدد المهاجرين الأفغان العائدين إلى بلادهم في 2018 هو الأعلى منذ بداية تسجيل المنظمة الدولية للمهاجرين لأعداد المهاجرين العائدين لأفغانستان في العام 2012.

وفي الوقت ذاته، عاد نحو 33 ألف أفغاني من باكستان، حيث يعيش الكثيرون هناك منذ هروبهم؛ إثر الغزو السوفيتي العام 1979.

ويقدر عدد الأفغان غير الموثقين في إيران ما بين 1.5– 2 مليون لاجئ، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينما يوجد نحو مليون مهاجر آخرين مسجلين كلاجئين.

ومنذ سنوات، كان الأفغان البائسون يدفعون للمهربين ما بين 300-500 دولار للشخص الواحد مقابل عبور الحدود مع إيران؛ بحثًا عن فرصة عمل لدعم أسرهم الفقيرة.

يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي، في العام الماضي، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي للعام 2015 وإعادته فرض عقوبات على طهران.

وفي تلك الأثناء، تم ترحيل مجموعة مكونة من 36 طالب لجوء أفغاني، بعد رفض ألمانيا طلبات لجوئهم، حيث وصلوا إلى كابول، اليوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019. وبلغ إجمالي الأفغان الذين أعادتهم ألمانيا منذ العام 2016 حتى الآن 475 شخصًا.

وكان شاب أفغاني (23 عامًا) قد انتحر، في يوليو/ تموز الماضي، بعد ترحيله، حيث عاش في ألمانيا 8 أعوام قبل إعادته إلى كابول.