مسؤول إيراني: التحدي الأكبر والأخطر أمام النظام هو الفساد

قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران أحمد توكلي، الثلاثاء، إن النظام لا يتخوّف من التهديدات الخارجية، والعقوبات الأمريكية، معتبرًا أن التحدي الأكبر والأخطر الذي يهدد النظام هو الفساد المتفشي في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا” عن توكلي قوله خلال اجتماع بعدد من أهالي مدينة شاهرود شمال شرق إيران:”إن نظام الجمهورية الإسلامية، بسبب وضعه الخاص، هو رمز لدولة إسلامية، وإذا فشل، فإنه سيعرّض الإسلام أيضًا لضربة شديدة”، مضيفًا:”الفساد سيزيد من عدم المساواة، وسيضرب الإنتاج الوطني، وهو أكبر وأخطر تحدٍ يواجه النظام”.

وشدّد المسؤول الإيراني على أن أي فساد سيؤدي إلى فشل القانون، وتسلّط الدعاة الظالمين على شؤون الأمة، مستندًا بذلك لقول علي بن أبي طالب الخليفة الرابع لدى المسلمين:”لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولَّى عليكم شراركم”.

وتحدث أحمدي توكلي وهو من قادة التيار الأصولي المتشدد عن بعض الجرائم الاقتصادية، وقال:”هناك البعض في الداخل الإيراني يتمكن من الحصول على قروض تصل إلى المليارات من المصارف والمؤسسات المالية الحكومية، فيما لا يتمكن الشاب من الحصول على قرض بسيط لغرض زواجه، أليس هذا هو الفساد بعينه”.

وأشار توكلي إلى ضرورة إعادة ثقة الشعب الإيراني بالنظام، مذكرًا أنه في عشية الأربعينات للثورة الإسلامية التي قادها الراحل روح الله الخميني العام 1979 ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي، فإن”أحد الأشياء التي يجب القيام بها وأخذها على محمل الجد، هو استعادة ثقة الناس بالنظام”.

وفي 29 من تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، هاجم السجين السياسي الإيراني البارز، وعضو منظمة مجاهدي الثورة أبو الفضل قدياني، المرشد علي خامنئي، معتبرًا أن قوة الفساد انتشرت داخل المجتمع بشكل واسع بسبب نظام وليّ الفقيه.

وقال قدياني في مقال نشره على موقع “كلمة” المعارض، إن “القوة المركزية، وسن منصب وليّ الفقيه لعلي خامنئي، يتسبّبان في انتشار الفساد على نطاق واسع في البلاد”.

وعلى وقع العقوبات الأمريكية والفساد في إيران، يستمر تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات الفقر في ظل غياب خطط الحكومية للحد من هذه الأزمة التي باتت تهدد استمرار النظام.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني علي رضا محجوب، عن ارتفاع معدل الفقر المدقع إلى 34 %، مشيرًا إلى أن الفقر المدقع تضاعف مقارنة بالعام الماضي.