انتحار فتاة من أعلى جسر جنوب إيران (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . ألقت فتاة إيرانية، بنفسها من أعلى جسر بمدينة “#زرقان” التابعة لمحافظة “#فارس” جنوب #إيران، وفقًا لتقارير إعلامية إيرانية، اليوم الثلاثاء. وأفاد موقع “سبز بندار” بأن فتاة من مدينة “زرقان” التابعة لمحافظة “فارس” جنوب إيران ألقت بنفسها من أعلى جسر على الطريق السريع الرابط بين محافظة “شيراز” وباقي المحافظات. وأضاف الموقع أنه “لم تتم معرفة الأسباب التي دعت الفتاة إلى الانتحاربعد”. . . ارم_نيوز #انتحار #اخبار #فيديو #جديد #ايران #طهران #لايك #iran #video #tahran #suicide #news #tragedy