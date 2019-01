زعيم كوريا الشمالية يصل الصين في زيارة رسمية

View this post on Instagram

@eremnews . . وصل زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ أون، صباح الثلاثاء، إلى #الصين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن كيم وصل #بكين على متن قطار خاص في تمام الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش. وأكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية والصينية الرسمية، الزيارة، التي من المرجح أن تقود كيم إلى عقد القمة الرابعة مع شي، وتأتي وسط خطط لعقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب بهدف تفكيك الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.