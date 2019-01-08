زعيم كوريا الشمالية يصل الصين في زيارة رسمية

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، صباح الثلاثاء، إلى الصين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، أن كيم وصل بكين على متن قطار خاص في تمام الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش.

وأكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية والصينية الرسمية، الزيارة، التي من المرجح أن تقود كيم إلى عقد القمة الرابعة مع شي، وتأتي وسط خطط لعقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تفكيك الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وعقد كيم 3 قمم مع شي، حليفه الأهم، العام الماضي، قبل وبعد اجتماع مع ترامب، ومع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

وقال مدير دراسات الدفاع في مركز المصلحة القومية، ومقره الولايات المتحدة، هاري جي. كازيانيس، في بيان: “كيم حريص على تذكير إدارة ترامب أن لديه خيارات دبلوماسية واقتصادية إلى جانب ما يمكن أن تقدمه واشنطن وسول”.

وأضاف:”في الحقيقة، الطريق الجديد الذي أشار إليه كيم خلال خطابه بمناسبة العام الجديد ربما كانت تهديدًا مبطنًا بتعزيز التقارب مع بكين، ومن شأن هذا أن يثير قلق أمريكا”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، إن “كيم غادر إلى الصين بعد ظهر أمس الاثنين تصحبه زوجته ري سول جي، ومسؤولون كبار من كوريا الشمالية، مثلما أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن كيم في زيارة للصين من الاثنين حتى الخميس”.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) أمس الاثنين بدعم الصين بحل الأزمة في كوريا الشمالية، وقال إنه لا يعتقد أن النزاع التجاري الأمريكي مع بكين سيؤثر على هذا الدعم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها “كانت على علم بزيارة كيم المقررة، وتأمل أن تسهم أحدث قمة بين كيم وشي بتحقيق الهدف الإستراتيجي المشترك الخاص بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتحقيق السلام الدائم”.

وتوقفت محادثات نزع أسلحة كوريا الشمالية بين بيونغ يانغ وواشنطن، إلا أن التوقعات تتزايد باحتمال عقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال الأحد الماضي إن الطرفين يتفاوضان حاليًا على مكان عقد القمة المرتقبة، لكنّه تهرّب من الردّ على سؤال يتّصل بموعد انعقاد هذه القمة.

وقال ترامب لصحفيين أمام البيت الابيض ردًّا على سؤال عن القمّة الثانية المرتقبة بينه وبين كيم:”نحن نتفاوض على مكان، وعلى الأرجح سيتمّ إعلانه في موعد ليس بعيدًا”.

وفي قمتهما التاريخية في سنغافورة في حزيران/ يونيو الماضي، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكنّ ذلك جاء في اتفاق مبهم لم يتطرّق إلى التفاصيل.

وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

بالمقابل يطالب كيم، الذي تحكم عائلته كوريا الشمالية بيد حديد منذ 70 عامًا، بتخفيف العقوبات المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي، وبرامجها الخاصة بالصواريخ الباليستية، ويُدين إصرار الولايات المتحدة على نزع ترسانته النووية.