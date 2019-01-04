بعد تناقص أعدادهم.. باريس تصف محتجي السترات الصفراء بـ”المحرضين”

وصفت الحكومة الفرنسية محتجي السترات الصفراء الجمعة بأنهم محرّضون هدفهم الوحيد الإطاحة بها في تطور يشير إلى تشديد موقف الحكومة ضد الحركة التي هزت رئاسة إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو إن ماكرون وجَّه الوزراء في أول اجتماع له بالحكومة في العام الجديد إلى أن يكونوا أكثر جرأة بتنفيذ الإصلاحات في البلاد، مؤكدًا ضرورة استعادة القانون والنظام.

وأدت احتجاجات السترات الصفراء على ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي شابها العنف أحيانًا، إلى اضطراب الحياة، وانتشار مظاهر الدمار في باريس وعدة مدن كبرى، وأرغمت ماكرون على تقديم تنازلات، من بينها إلغاء زيادة في الضريبة على الوقود.

ومنذ ذلك الحين تراجعت أعداد المحتجين الذين أشارت بعض التقديرات إلى أن عددهم يوم السبت 29 ديسمبر/ كانون الأول بلغ 12 ألفًا مقابل 40 ألفًا في يوم السبت السابق، لكن الكثير من المتظاهرين قالوا إنهم مستمرون في الاحتجاج.

وقال جريفو للصحفيين”على أساس هذه التقديرات فإن حركة السترات الصفراء، بالنسبة لأولئك الذين يواصلون الاحتجاج، صارت مسألة محرّضين يشيعون تمردًا لإسقاط الحكومة”.

وأضاف:”لا بد أن نحقق رغبة الفرنسيين في التغيير لأن تلك الرغبة هي التي جاءت بنا إلى الحكم”، وتابع:”ربما قدمنا تنازلات أكثر مما ينبغي للتيار المحافظ، وعلينا تغيير ذلك”.