مصرع 5 عسكريين نيجيريين في تحطم مروحية للجيش ‎

قُتل 5 عسكريين نيجيريين في تحطم مروحية هجومية للجيش، يوم الخميس، خلال عمليات جوية ضد تنظيم “بوكو حرام” المتشدد شمال شرق البلاد.

وقال متحدث القوات الجوية النيجيرية الجنرال إيبيكونلا دارامولا، في تصريحات صحفية: “إن مروحية هجومية من طراز Mi-35M، تحطّمت في منطقة داماساك، بولاية بورنو، خلال عمليات ضد بوكو حرام”.

ولم يعلن دارامولا، عن سبب تحطم المروحية، لكنه قال: “يؤسفني أن أوضح بأنه قُتل 5 عسكريين، بينهم طياران، في تحطم طائرة عسكرية من طراز Mi-35M”.

ويتوقع أن تكون المروحية، سقطت إثر هجوم لمسلحي “بوكو حرام”.

و”بوكو حرام”، جماعة نيجيرية مسلحة تأسست، في يناير/كانون الثاني 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.

وفي مارس/آذار 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم “داعش” المتشدد.