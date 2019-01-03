روسيا توجه تهمة “التجسس” لجندي أمريكي محتجز لديها

وجهت روسيا اتهامات بـ”التجسس” للجندي المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، وفقًا لما ذكرتهُ وكالة أنباء “إنترفاكس”، اليوم الخميس، نقلًا عمن وصفته بـ”مصدر مطلع”.

واحتجز جهاز الأمن الاتحادي الروسي ويلان في يوم 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي للاشتباه في قيامه بالتجسس دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة أنشطة التجسس المزعومة.

ويوم أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تريد تفسيرًا لسبب احتجاز روسيا لويلان، وإنها ستطالب بعودته على الفور إذا تبينت أن احتجازه غير قانوني.

وقالت أسرة ويلان إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف زميل سابق بمشاة البحرية وإنه بريء من تهمة التجسس الموجهة له.

وعقوبة التجسس في القانون الروسي هي السجن من 10 إلى 20 عامًا.