وزير الخارجية التركي يحذّر اليونان ويصف وزير دفاعها بـ”الطفل المدلل”

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليونان بضبط وزير دفاعها للحيلولة دون وقوع أي حادثة من قِبل القوات التركية في بحر إيجة، واصفًا الوزير بـ”الطفل المدلل”.

وحول المفاوضات القبرصية، أكد تشاووش أوغلو، أن “الذين يحلمون بحلٍ (في الجزيرة) دون أي ضامن أو تواجد عسكري، نقول لهم: استيقضوا، أنتم تحلمون”.

وأضاف، خلال مؤتمر عُقد الأربعاء، في مقر رئاسة أكاديمية خفر السواحل وقوات الدرك، في العاصمة التركية أنقرة:”نوجّه تحذيرًا لليونان، لديكم طفل مدلل، كما تسمون وزير دفاعكم (بانوس كامينوس)، اضبطوا طفلكم المدلل، لكيلا تقع أي حادثة على يد قواتنا، ولذلك نقوم بهذا التذكير”.

وشدد تشاووش أوغلو، على أن تركيا لن تسمح أبدًا بفرض أمر واقع في بحر إيجة، واعتبر التحذير وديًا للغاية من جانب تركيا لليونان.

وأردف أن”إطلاق خطابات تزيد التوتر، أو القيام بزيارة صخرة، أو جزيرة صغيرة، لن يجلبا لكم أية فائدة، ولذلك نقوم باللازم إزاء حماية مصالحنا في مسألة تقييم احتياطي المحروقات على وجه الخصوص في بحر إيجة والبحر المتوسط”.

وأضاف أن تركيا تقوم في الوقت الراهن بأعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي المناطق التي دعتهم إليها جمهورية شمال قبرص التركية (لا تعترف باستقلالها غير أنقرة).

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنهم كانوا في السابق يُجرون أعمال التنقيب عبر سفينة “بربروس خير الدين باشا”، أما اليوم فلديهم منصة تنقيب.