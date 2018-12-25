أوغلو: مسؤول من “بنك خلق” مسجون في أمريكا ربما يعود لتركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الثلاثاء، إن مسؤولًا تنفيذيًّا من “بنك خلق“، حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة في قضية مرتبطة بتحايل إيران على العقوبات، ربما يعود إلى تركيا.

جاء ذلك في تصريحات لأوغلو نقلتها صحيفة “حريت” المحلية.

ويواجه بنك “خلق”، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، غرامة أمريكية محتملة فيما يتصل بالقضية المذكورة، لكن تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن زاد التوقعات بتخفيض الغرامة الموقعة على البنك أو إلغائها.

وارتفع سعر سهم البنك بنسبة 1% ليصل إلى 7.18 ليرة الساعة الـ 08:17 بتوقيت غرينتش، بينما كان مؤشر أسهم البنوك مرتفعًا 0.6% فقط.