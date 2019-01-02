طلب منه البقاء في الفريق.. ترامب يرد بقسوة على انتقادات رومني

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على انتقادات رفيقه الجهموري والمرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس الشيوخ ميت رومني، داعيًا إياه إلى “عدم التغريد خارج السرب والبقاء كعضو في الفريق”.

وقال ترامب عبر تويتر: “ها هو رومني قد بدأ، لكن بسرعة شديدة! السؤال سيكون هل هو فليك؟ أتمنى ألا يكون كذلك”.

وأضاف: “كنت أود أن يركز ميت على أمن الحدود وأشياء كثيرة أخرى يمكن أن يكون مفيدًا فيها، فزت بسهولة وهو لم يفز، عليه أن يكون سعيدًا لكل الجمهوريين، كن عضوًا في الفريق وفز!”.

وكان رومني قد نشر مقالًا في صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أشار فيه أن ترامب “أثار استياء حول العالم” وقال إن رئاسته “تهاوت بشدة في ديسمبر”.

وقال رومني، الذي يبدأ عمله في مجلس الشيوخ الخميس، في معرض حديثه عن الرئيس ترامب: “سلوكه خلال العامين الماضيين إجمالًا.. دليل على أن الرئيس لم يرق إلى مستوى المنصب”.

وانتقد سياسات ترامب في عدة مجالات قائلًا: “تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا والادعاء الأهوج للرئيس بأن أمريكا كانت بلهاء لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية كلها أمور تحط من رئاسته”.

وفي الوقت الذي لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، رد ترامب بعنف في تغريدة عبر تويتر انتقد خلالها بقوة فشل رومني للوصول إلى البيت الأبيض في 2012.

وكان ترامب يشير فيما يبدو إلى السيناتور المنتهية فترته جيف فليك أحد المشرعين الجمهوريين الذين جاهروا بمعارضة ترامب وأثار حنق الرئيس.

وانتقدت رونا مكدانييل رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية “رومني” على “تويتر” ووصفت مقاله بأنه “هجوم مخيب للآمال وغير بناء” على ترامب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المشرعين الجمهوريين سيقدم على انتقاد ترامب قبيل ترشحه المفترض لفترة جديدة في 2020 أو ما إذا كان ترامب سيواجه منافسين جديين على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.