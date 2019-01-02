رومني يهاجم ترامب ويقول إنه أثار الاستياء في أنحاء العالم

وجه المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية، ميت رومني، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب، قائلا إن “ترامب أثار الاستياء في أنحاء العالم”.

وانتقد رومني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست مساء أمس الثلاثاء، عددًا من القرارات التي اتخذها ترامب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأكد رومني، أن “تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا والادعاء الأهوج للرئيس بأن أمريكا كانت بمثابة (الأبله) لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية، كلها أمور تحط من رئاسته”.

وأضاف أن “كلمات وأفعال ترامب أثارت استياء في أنحاء العالم”.

وقال رومني إن “سلوك ترامب في المجمل خلال العامين الأخيرين.. دليل على أن الرئيس لم يرق إلى منزلة المنصب”.

ويعبر رومني عن موقف مستقل قبل ساعات من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ بعد انتخابه عضوًا بالمجلس عن ولاية يوتا.

ولم يتضح إن كان ترامب سيواجه تحديًا خطيرًا في 2020 لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وكان ترامب قد صدق في شباط/فبراير الماضي على ترشيح رومني لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا.