إيران تعتقل “سلطان الورق”

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، اعتقال ما وصفته بـ”سلطان الورق” برفقة مجموعة مكونة من 16 شخصًا كانت تقف وراء أزمة شديدة في توفير الورق بالبلاد.

وقال رئيس شرطة العاصمة طهران اللواء حسين رحيمي لوسائل إعلام رسمية، مساء اليوم، إن “قوات الشرطة تمكنت من اعتقال سلطان الورق برفقة مجموعة مكونة من 16 شخصًا”، مضيفة أن “قيمة الشكوى المرفوعة ضد هذه المجموعة أكثر من 1700 مليار تومان إيراني”.

وأوضح اللواء رحيمي أن “السلطات الأمنية تتعامل بحزم ضد المفسدين الذين يستهدفون اقتصاد إيران”، منوهًا إلى أن السلطات الأمنية تمضي قدمًا وبالتنسيق مع السلطات القضائية في مواجهة “مستهدف الاقتصاد”.

وعانت إيران خلال الأشهر القليلة الماضية، أزمة توفير الورق حتى أن بعض الصحف أعلنت عزمها وقف طباعتها إذا استمرت الأزمة.

فيما طالب رئيس مجلس الصحافة الإيرانية، محمد تقي روغني، في أيلول الماضي، الصحف الورقية بتقليل عدد الصفحات المطبوعة بسبب أزمة ارتفاع تكلفة إصدار الصحف الورقية.

أحكام بالإعدام ضد ثلاثة متهمين بملفات فساد

وفي سياق متصل، أعلن مدعي عام مدينة طهران، عباس جعفري دولت آبادي، الثلاثاء، عن “إصدار ثلاثة أحكام بالإعدام فيما يتعلق بملفات الفساد الاقتصادي”.

وقال دولت آبادي: “في الأشهر الستة الماضية، تم استدعاء 1700 شخص في حملة مکافحة الفساد الاقتصادي، وتم اعتقال 420 شخصًا منهم”، مشيرًا إلى أن “إنشاء شركات اسمية لتلقي العملة الحكومية، هو من العوامل الرئيسة التي أدت إلى اتساع الفساد”.

کما اعتبر المدعي العام أيضًا أن قضية تهريب البضائع والبتروکيماويات من القضايا التي تحتوي على کثير من المتهمين.

وقال: “إن هناك خمسة ملفات تتصل بقطاع البتروكيماويات، فيها کثير من المتهمين، يتم العمل عليها، بالإضافة إلى ملفات العملة الأجنبية التي أسفر بعضها عن أحکام، وبعضها يتعلق بتهريب العملات وبيعها في السوق الحرة”.