إيران تقرر حجب إنستغرام

أعلن أمين عام لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي التي تشرف على شبكة الإنترنت، جواد جاويدنيا، أن السلطة القضائية أصدرت حكمًا بحجب موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” والذي يستخدمه الإيرانيون بكثرة.

وقال جاويدنيا وهو نائب المدعي العام في إيران خلال مقابلة مع مجلة “بيوست”، نُشرت مقتطفات منها مساء اليوم الثلاثاء، إن “السلطة القضائية أبلغتنا بإصدار حكم يقضي بحجب موقع “إنستغرام”، وإن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني سيطبّق هذا الحكم القضائي”.

وأشار جاويدنيا إلى أن أغلب أعضاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي يعمل وفق توجيهات المرشد علي خامنئي، مع حجب إنستغرام.

وفي ديسمبر 2017، حجبت إيران مؤقتًا تطبيقي “تلغرام”، و”إنستغرام” مع انطلاق احتجاجات واسعة ضد النظام، فيما حجبت السلطات بشكل رسمي في أبريل الماضي تلغرام.

وفي أكتوبر الماضي، أبدى مساعد النائب العام الإيراني”عبد الصمد خرم آبادي”، خشيته من مستقبل تطبيق “إنستغرام” على الأوضاع في بلاده، مضيفًا أن “النظام يشعر بالقلق من زيادة إقبال الإيرانيين على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

كما تحظر السلطات الإيرانية منذ العام 2009 عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، من بينها:”فيسبوك، وتويتر، وكذلك موقع يوتيوب.