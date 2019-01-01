ظريف: مسقط أبلغت طهران بزيارة نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن سلطنة عمان أبلغت إيران بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسقط، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد ظريف، في مقابلة مع صحيفة “همشهري”، الإيرانية: “لم نتفق مع الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى مسقط، ولقد أبلغنا العمانيون قبل هذه الزيارة وأعلنا رأينا”، مضيفًا أن “مسقط أبلغتنا أن هذه الزيارة ليست ضد المصالح الإيرانية”.

وعن تغيير وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بدلًا منه، وأنه خريج من جامعة دنفر التي كان تخرج منها ظريف، قال: “لا ليس زميلي. هو خريج من دنفر، وأنا كنت أدرس في كلية أخرى بنفس الجامعة”.

وأضاف ظريف بشأن علاقة طهران والرياض: “إذا تغيرت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وبنت مواقفها على أساس الواقع، فهو في صالح المملكة، سواء في المنطقة أو في العالم، ونحن نرحب بهذه السياسة أيضًا.. ومع هذا التنبؤ، من المبكر إظهار بعض الدلائل على أنه ضدنا (إبراهيم بن عبد العزيز العساف)، ونحن على استعداد دائم لتصحيح سياسات جيراننا الخاطئة تجاهنا”.