8 جرحى بحادث دهس في طوكيو خلال الاحتفال بالعام الجديد

أُصيب 8 أشخاص في هجوم يشتبه بأنه إرهابي، وقع ليلة رأس السنة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت تقارير إن سيارة صدمت حشدًا من الناس كانوا يحتفلون برأس السنة ما أدى إلى إصابة 8 بينهم شخص فاقد للوعي.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم احتجاز شخص في العشرينات من العمر، واصفًا الحادث بأنه “عمل من الأعمال الإرهابية”.

ورفض المتحدث الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الاثنين في منطقة هاراجوكو السياحية القريبة من ضريح ميجي وسط طوكيو.

وقال عامل يبلغ من العمر 27 عامًا في المنطقة: “لا أستطيع أن أصدق ما حدث. هذا مكان أعرفه جيدًا، لذا فإن الأمر صادم للغاية”.