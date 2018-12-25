إطلاق سراح مسؤول سابق بشركة نيسان بعد احتجازه لما يزيد على شهر في طوكيو‎

أطلق سراح جريج كيلي المدير التمثيلي السابق بشركة نيسان، اليوم الثلاثاء، وهو مسؤول تنفيذي أمريكي الجنسية، المحتجز منذ ما يزيد على شهر؛ لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، إذ رفضت محكمة في طوكيو طلب المدعين تجديد حبسه.

وقال شاهد من رويترز، إن كيلي غادر مركز احتجاز طوكيو بصحبة محاميه يويتشي كيتامورا في سيارة أجرة، ولم يرد مكتب المحامي على طلب للتعليق على إطلاق سراحه.

وكانت محكمة طوكيو الجزئية قضت، في وقت سابق اليوم، بإطلاق سراح كيلي، واستمرار حبس رئيس نيسان المقال كارلوس غصن. وقالت المحكمة إن كيلي دفع نقدًا كفالة قيمتها 70 مليون ين (640 ألف دولار).