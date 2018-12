القيادة الاستراتيجية الأمريكية تعتذر عن تغريدة بشأن إسقاط قنابل

اعتذرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية للبلاد عن تغريدة تقول فيها إنها مستعدة إذا دعت الضرورة لإسقاط شيء “أكبر بكثير” من كرة العام الجديد في نيويورك وتعرض لقطة لطائرة تسقط قنابل.

وقالت التغريدة التي نشرت قبل ساعات من إسقاط الكرة المضيئة إيذانا بقدوم العام الجديد إنه إذا دعت الضرورة فنحن على استعداد لإسقاط شيء أكبر بكثير من الكرة التي يتم إسقاطها في ميدان تايمز سكوير.

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.

— US Strategic Command (@US_Stratcom) December 31, 2018