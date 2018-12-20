السجن 40 عامًا لكندي خطط لتفجيرات في نيويورك دعمًا لداعش

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية بسجن مواطن كندي 40 عامًا لتخطيطه لتفجير قطار أنفاق نيويورك وساحة “التايمز” بهدف “خلق هجمات 9 أيلول/سبتمبر الجديدة” دعًما لتنظيم داعش.

وكان عبد الرحمن البهنساوي البالغ 20 عامًا من مدينة ميسيسوغا الكندية، قد أقر بذنبه قبل عامين في سبع تهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، وذلك بعد اعتقاله في أيار/مايو 2016.

لكن التهم ضده ظلت سرية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2017، عندما سعت الولايات المتحدة للقبض على مشاركين آخرين في المخطط.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن البهنساوي وضع المخطط بالاشتراك مع الأمريكي طلحة هارون الذي يعيش في باكستان والفلبيني راسيل ساليك الذي يعيش أيضًا في بلده.

واستكشف البهنساوي مواقع محتملة لتنفيذ اعتداءات في نيويورك، بينها ملاه ليلية وأماكن أخرى يتجمع فيها الناس بحيث يمكن استهدافهم بإطلاق الرصاص عليهم. وكان الموعد المقرر لتنفيذ الاعتداء منتصف عام 2016.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أن البهنساوي تمكن من الحصول على معدات لصناعة القنابل ومكان للإقامة قريب من المدينة.

وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جيفري بيرمان: “لإظهار التزامه بتنفيذ الهجمات، حدد البهنساوي أماكن للتفجير على خريطة مترو نيويورك، وحصل على مجموعة من المواد المستخدمة في صناعة القنابل. أراد البهنساوي بكلماته خلق (9 أيلول/سبتمبر جديد)”.

وخطط هارون للطيران إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المخطط، بينما حوّل ساليك أموالاً من الفلبين لمساعدة البهنساوي.

واخترق هذا المخطط عميل لمكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي”، زعم أنه مناصر لتنظيم “داعش” ومستعد للمشاركة في الاعتداءات، وفق وزارة العدل.

واعتقل البهنساوي بعد سفره إلى إحدى المناطق في مدينة نيويورك للتحضير للهجمات.

كما اعتقل هارون بباكستان في أيلول/سبتمبر 2016 وساليك بالفلبين في نيسان/أبريل 2017، وهما يواجهان طلبات من الولايات المتحدة لتسلمهما من أجل محاكمتهما على الأراضي الأمريكية .