بريطانيا ترد على ترامب: داعش لا يزال يمثل تهديدًا

أكدت بريطانيا يوم الأربعاء أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدًا حتى وإن كان لا يسيطر على أراض، وذلك تعليقًا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التنظيم هُزم في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا: “لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكلونه.. داعش حتى وإن كان بلا أراض، سيظل تهديدًا”.

وأضاف البيان: “كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا”.