بعد اختفائه عن الأنظار.. الرئيس الغابوني يوجه كلمة لشعبه من الرباط

وجّه الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، والذي تعرض لجلطة دماغية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلمة لشعبه في شريط مصور سُجّل في العاصمة المغربية الرباط، والتي يمضي فيها فترة نقاهة.

وبثت وسائل إعلام غابونية هذه الكلمة المسجلة مساء يوم الاثنين.

وقال الرئيس الغابوني، في كلمته: “بعد مرحلة صعبة، أشعر حالياً بتحسن كبير، وأنا أستعد للقائكم سريعًا”.

وأضاف “صحيح أنني مررت بمرحلة صعبة، وهذا الأمر يحصل أحياناً في الحياة”.

وتمنى بونغو لشعبه حياة أفضل خلال العام الجديد (2019)، لافتاً أنه سيواصل جهوده للرقي بمكانة بلاده.

وتأتي هذه الكلمة المصورة، عقب انتشار أنباء تفيد إصابة الرئيس الغابوني بالعجز وبعضها تحدث عن وفاته، عقب اختفائه المفاجئ وعدم وجود تواصل مستمر مع وسائل الإعلام.

وخلال فترة مرضه، التي استمرت لأكثر من شهرين لم يظهر له سوى صورة واحدة ومقطعي فيديو دون صوت، مما آثار تكهنات حول حالته الصحية.

وكان بونغو أدخل إلى المستشفى في العاصمة السعودية الرياض إثر إصابته بـ”وعكة صحية” نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وقد زاره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد أربعة أيام من نقله إلى المستشفى في السعودية، أكد المتحدث باسم الرئاسة إيك نغوني، أن الرئيس يعاني “وعكة” ناجمة عن “إرهاق حاد” بسبب نشاطاته المكثفة جداً خلال الأشهر الأخيرة.

ويوم الـ3 ديسمبر، ظهر رئيس جمهورية الغابون، بالمستشفى العسكري بالرباط.

وجاء ظهور الرئيس الغابوني خلال زيارة للعاهل المغربي الملك محمد السادس له في المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية.

ولم تكشف الرئاسة في أي وقت من الأوقات عن الداء الذي يعانيه الرئيس بونغو، بينما تحدثت مصادر غير رسمية عن تعرضه لجلطة دماغية.

وتولى بونغو رئاسة الغابون في العام 2009 بعد رحيل والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967.