الرئيس الغابوني علي بونغو يغادر المستشفى

غادر الرئيس الغابوني علي بونغو، المستشفى العسكري، بالعاصمة المغربية الرباط، ويقضي حاليًا فترة نقاهة في إحدى الإقامات الخاصة بالمدينة.

وحصل الرئيس البالغ من العمر 59 عامًا، على موافقه بالمغادرة من الفريق الطبي الذي يتابع حالته، حسب المعلومات التي قدمها مصدر مقرب من محيط الرئيس لموقع “جون أفريك”.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد زاره في المستشفى، يوم الإثنين الماضي، وظهر علي بونغو في الفيديو بحالة صحية مستقرة.

وبدأ الرئيس الغابوني علاجه، منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مستشفى الملك فيصل بالعاصمة السعودية الرياض؛ إثر إصابته بوعكة صحية خلال حضوره لمنتدى الاستثمار السعودي.

وتسبب اختفاؤه المفاجئ في انتشار شائعات عن وفاته في الغابون، لدرجة ظهور شريط مركب على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سفير الغابون في فرنسا وهو يعلن وفاة الرئيس بونغو.