مقتل رئيس استخبارات “داعش” ومسؤول حكومي في حادثين منفصلين بأفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل رئيس استخبارات تنظيم “داعش” المتشدد، خلال عملية أمنية في ولاية ننكرهار، ومسؤول حكومي بتفجير في ولاية “تخار”.

وقال المتحدث باسم ولاية ننكرهار شرقي البلاد، عطاء الله خوجياني، إن “قوات الأمن نفذت عملية بريّة مدعومة جوًا ضد خلية تتبع لداعش المتشدد”.

وأضاف خوجياني أن قوات الأمن تمكنت خلال العملية من قتل مسؤول الاستخبارات التابعة لداعش في أفغانستان، صدیق یار اورکزي.

وأشار أن العملية أدت أيضًا “لتدمير أربعة مخابئ ومقتل 27 من عناصر التنظيم”. ونفذت قوات الأمن الأفغانية عملية في الولاية نفسها، أدت لمقتل 16 من داعش.

بدوره أعلن المتحدث باسم ولاية “تخار” شمالي أفغانستان، محمد جواد هجري أن مدير أمن منطقة “داركاد” محمد عمر، لقي مصرعه، اليوم الاثنين، في تفجير سيارته بالولاية.

وأوضح هجري أن مجهولين “وضعوا متفجرات في سيارة عمر، وفجروها أمام مبنى الولاية عبر التحكم عن بُعد”.

وأضاف هجري أن التفجير أسفر أيضًا عن إصابة 3 مدنيين، كانوا قرب مكان وقوعه. وحتى اللحظة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.