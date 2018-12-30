في بنغلادش.. حرب عام 1971 تهيمن على الانتخابات

شنت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة وزعماء الحزب الحاكم هجوما على المعارضة في حملة انتخابية محتدمة للفوز بالانتخابات العامة المقررة يوم الأحد وذلك بالاعتماد على إشارات إلى الحرب التي خاضتها البلاد عام 1971 للاستقلال عن باكستان.

وحصل مجيب الرحمن والد رئيسة الوزراء على استقلال البلاد وشن حزبها الحاكم “رابطة عوامي” حملة ترتكز على تذكير الناخبين “بمجرمي الحرب” و “محاربي الحرية الزائفين” و “المتواطئين”.

وسعى الحزب أيضا إلى تصوير المعارضة برمتها على أنها جبهة “مناهضة للتحرير”.

وقالت الشيخة حسينة التي تسعى للفوز بفترة ثالثة على التوالي في كلمة هذا الشهر “هل ترغبون في منح أصواتكم للخونة؟” وذلك في إشارة إلى الجماعة الإسلامية التي عارضت حركة الانفصال وصدر على عدد من أعضائها أحكام بالإعدام أو السجن مدى الحياة في تهم ارتكاب جرائم حرب.

وذكرت أن حزب بنغلادش الوطني أكبر أحزاب المعارضة يتحمل جانبا من اللوم نظرا لعلاقاته التقليدية بالجماعة الإسلامية

ويمر حزب بنغلادش بفترة مضطربة عقب سجن زعيمته ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء بتهمة الفساد، وقد وحد صفوفه مع أحزاب أصغر لتشكيل تحالف الجبهة الوطنية المتحدة برئاسة العلماني كمال حسين.

ولم يخض حزب بنغلادش انتخابات 2014 وقال حينها إنها لن تكون نزيهة.