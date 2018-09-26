رئيسة وزراء بنغلادش تتهم ميانمار بالمماطلة في إجراءات عودة الروهينغا

اتهمت رئيسة وزراء بنغلادش، الشيخة حسينة، دولة ميانمار المجاورة بإيجاد ذرائع جديدة لتأخيرعودة أكثر من 700 ألف من الروهينغا الذين اضطروا لعبور الحدود خلال العام الماضي.

وقالت حسينة، في مقابلة أجريت بوقت متأخر أمس الثلاثاء في نيويورك، على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يمكن تحت أي ظرف بقاء اللاجئين في بلادها للأبد.

وأضافت: “هناك بالفعل 160 مليون شخص في بلادي.. لا يمكنني تحمل أي عبء آخر. لا أستطيع. بلادي لن تتحمل”، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت بنغلادش مستعدة لتغيير سياستها الرافضة لاندماج اللاجئين في المجتمع بشكل دائم.

وقالت رئيسة الوزراء، التي تواجه انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إنها لا تريد خلافًا مع ميانمار بسبب اللاجئين، لكنها أشارت إلى أن صبرها ينفد تجاه زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي وجيشها الذي قالت حسينة إنه “القوة الرئيسية” هناك، وفق رويترز.

وفر الروهينغا إلى مخيمات لجوء في بنغلادش بعد حملة عسكرية دامية ضد الأقلية المسلمة في ولاية راخين.

وتوصلت بنغلادش وميانمار لاتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للبدء في إعادة اللاجئين في غضون شهرين، لكن ذلك لم يبدأ بعد فيما لا يزال الروهينغا يعبرون الحدود إلى بنغلادش ومخيمات اللاجئين في كوكس بازار.

وكانت حسينة قد دعت المجتمع الدولي للضغط على ميانمار من أجل تنفيذ الاتفاق، وقالت: “يوافقون على كل شيء لكنهم للأسف لا ينفذون وهذه هي المشكلة”، مضيفة: “كل شيء جاهز لكنهم.. يحاولون في كل مرة إيجاد ذرائع جديدة”.