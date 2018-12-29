الأمين العام للأمم المتحدة يطالب السودان بضبط النفس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “يتابع بقلق التطورات في جمهورية السودان ، بما في ذلك العنف، والوفيات المبلغ عنها”.

وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه “استيفان دوغريك” مساء الجمعة.

وطالب الأمين العام بضرورة ” الهدوء وضبط النفس “، داعيًا “السلطات إلى إجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة التي وقعت، وأعمال العنف”.

وأكد غوتيريش على ضرورة “حماية حرية التعبير، والتجمع السلمي”.

وقدَّم الأمين العام في بيانه “تعازيه لجميع الذين فقدوا أحباءهم في أعمال العنف”.

وتتواصل في السودان، منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، والتي عمَّت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والخميس، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أُصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.