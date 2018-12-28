السلطات السودانية تعلن ضبط خلية إرهابية

أعلنت السلطات السودانية، ضبطها خلية تخريبية تتبع لحركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور، بعد اشتباكات بأحد المنازل بمنطقة دروشاب، أسفرت عن إصابة أحد أفراد القوات الامنية، ومقتل أحد أفراد الخلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لوزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات والتقانة، مأمون حسن.

وأوضح، أن القوات الأمنية داهمت منزل بحي “الدروشاب”، تواجدت فيه الخلية المسلحة التابعة لحركة عبد الواحد نور، كانت مهمتها تنفيذ عملية اغتيال وسط المتظاهرين، تخريب ونهب.

وأضاف أن أفراد الخلية البالغ عددهم 10، حاولوا مقاومة القوات الأمنية ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد القوة الأمنية أحدهم إصابته خطيرة، فيما قتل أحد أفراد الخلية.

وأشار إلى ضبط أسلحة وجوازات سفر وأجهزة حاسوب فيها مخطط كامل لعمليات التخريب التي تقوم بها الخلية وسط المتظاهرين.

والهدف من عمليات الاغتيال هو توسيع دائرة الاحتجاجات وتحريض المواطنين.

ولفت إلى مشاركة أحزاب في المخطط لإحداث الفوضى (دون تفصيل).

وأضاف أن ضبط الخلية التخريبة ينفي الأحاديث عن ممارسة الدولة للعنف مع المحتجين.