المدعي العام التركي يفتح تحقيقًا مع صحافي في “فوكس نيوز” انتقده أردوغان

فتح المدعي العام التركي، اليوم الجمعة، تحقيقًا حول صحافي شهير في قناة “فوكس نيوز تركيا”، بعد أقل من أسبوعين على انتقاده من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لتعليقات حول “السترات الصفراء” في فرنسا، حسبما ذكرت بعض الصحف.

وكتبت صحيفتا “حرييت” و”ميلييت” أنه يشتبه في أن يكون فاتح برتكال “حرض علنا على ارتكاب جريمة”، بعد أن سأل على تويتر “ما إذا كان يمكن للأتراك الاحتجاج على غرار السترات الصفراء في فرنسا”.

وقال الصحافي الذي يتابعه ستة ملايين شخص على تويتر: “هيا لنطلق تحركًا احتجاجيًا سلميًا ضد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.. هيا لنفعل ذلك. هل نحن قادرون على القيام بذلك؟”.

وتساءل حول مخاوف الشعب التركي من الاحتجاج في ضوء التدخلات العنيفة للشرطة ضد المتظاهرين المعادين للحكومة، كما حصل عام 2013 وانتقد أردوغان.

وكانت تصريحات الصحافي ترجمت في حينها من السلطات التركية على أنها دعوة للتظاهر على خلفية تضخم كبير في تركيا، إذ إن أسعار السلع الاستهلاكية زادت بأكثر من 25% في تشرين الأول/أكتوبر ثم 21,62% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان أردوغان وصف بعد أيام الصحافي بأنه “شخص غير أخلاقي” قائلًا: “القضاء سيقدم الرد اللازم.. إني واثق”.

ومطلع الأسبوع، فرضت السلطات التركية للإعلام المرئي السمعي غرامة لم تكشف قيمتها على فوكس نيوز تركيا، التي تقدم تغطية أوسع لأحزاب المعارضة من القنوات التلفزيونية الأخرى.