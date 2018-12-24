السلطات التركية تتهم ممثّلًا شهيرًا بـ”إهانة أردوغان”

اتهمت السلطات التركية، اليوم الإثنين، ممثّلًا تركيًّا شهيرًا بـ”إهانة” الرئيس رجب طيّب أردوغان، والتحريض على شن انتفاضة مسلحة ضده في برنامج تلفزيوني الأسبوع الفائت، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب شبكة “سي أن أن-تورك”، فإنّ الممثّل متين أكبينار (77 عامًا) حضر، صباح اليوم الإثنين، إلى مكتب المدّعي العام لإسطنبول بناءً على استدعاء؛ لاستجوابه برفقة فنان آخر يدعى مجدت غيزان عمره 75 عامًا.

ووفقًا لوسائل إعلام تركيّة، فقد فُتح التحقيق بعد أن قال الممثّل خلال برنامج بثّته قناة “هالك تي في” المعارضة، يوم الجمعة الماضي، إنّ الديمقراطية هي “الخيار الوحيد لإنقاذ تركيا من الاستقطاب والفوضى”.

وأضاف: “إذا فشلنا في ذلك، وعلى غرار ما حصل مع كلّ أشكال الفاشية، فإنّ الزعيم يمكن أن يُعلق رأسًا على عقب أو أن يُسمَّم في زنزانة أو أن يلقى المصير نفسه الذي لقيه قادة آخرون في الماضي”، وفقًا للمصدر.

وقال الممثّل أيضًا، وفقًا لوسائل الإعلام: إنّ جميع القادة الأتراك “الذين تحوّلوا إلى روسيا” تمّت الإطاحة بهم في انقلابات عسكرية، باستثناء مؤسّس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وكان غيزان وجه انتقادات مباشرة للرئيس التركي، إذ قال: “هو (أردوغان) يقول للناس الزموا أماكنكم، انظر يا رجب طيب أردوغان، لا يمكنكم اختبار وطنيتنا، الزم مكانك”.

وذكرت محكمة تركية أن الرجلين سيطلق سراحهما بعد انتهاء الاستجواب، لكن سيتعين عليهما الذهاب لمركز الشرطة مرة أسبوعيًا، كما سيتم منعهما من مغادرة تركيا.

ويواجه أكبينار تهمة “التحريض على انتفاضة مسلحة ضد الحكومة”، على ما ذكرت صحيفة “حرييت” اليومية، اليوم الإثنين، نقلًا عن المدعي العام في إسطنبول.

وفتح القضاء التحقيق في تصريح الممثّلين، بعد أن قال أردوغان في خطاب، الأحد، إنّه “يجب أن يحاسبا” على التصريحات التي صدرت على الهواء.

وتابع خلال خطاب في إسطنبول: “لا يمكننا تركهما بدون أن نرد. سيدفعان الثمن” على تصريحاتهما.

وحوكم آلاف الأتراك، بينهم فنانون وصحافيون خلال السنوات الماضية، بتهمة “إهانة الرئيس”، إلا أن معظمهم لم يتم سجنهم.