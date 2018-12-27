محامي ترامب: الرئيس لن يجيب على أي أسئلة جديدة بخصوص روسيا

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الرئيس لن يقدم مزيدًا من الأجوبة عن أسئلة فريق التحقيق برئاسة روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في احتمال حدوث تنسيق بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية لترامب.

وردًا على سؤال حول ما إذا سيضطر ترامب لتقديم مزيد من الأجوبة الخطية لفريق التحقيق، قال المحامي جولياني، في حديث لقناة “هيل تي في” الأمريكية: “أعلنت قبل 10 أيام أن ذلك لن يحدث إلا على جثتي، وأنا ما أزال على قيد الحياة”، وذلك في إشارة إلى تعليقاته السابقة التي أدلى بها لقناة “فوكس نيوز”.

وأضاف أن الرئيس ترامب “لن يرد على أي أسئلة أخرى من هؤلاء الأشخاص.. هم يقومون بنشاط فظيع، ونحن قمنا بما يكفي”.

وجاء ذلك توضيحًا لتصريحات جولياني السابقة حول هذا الموضوع، حيث عارض في تصريح لـ”فوكس نيوز” في يوم 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشكل قاطع إجراء مقابلة بين ترامب والمحققين.

وبعد يومين، خفف جولياني موقفه في تصريح صحفي آخر، قال فيه: إن “المحامين قد يوافقون على رد ترامب على أسئلة إضافية من فريق مولر”.

ويبحث المحققون في احتمال أن يكون ترامب حصل على دعم روسي، خلال الانتخابات التي فاز فيها بالرئاسة على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، في عام 2016.

ونفى ترامب مرارًا وجود أي علاقة بين حملته الانتخابية ومسؤولين روس، كما رفضت موسكو الاتهامات الأمريكية بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأخيرة.