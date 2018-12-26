تقرير: الانسحاب الأمريكي من سوريا جاء بناءً على طلب إسرائيل

ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الأربعاء، أن لديها معلومات جديدة حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الانسحاب من سوريا، وهو القرار الذي أعلنه ترامب الخميس الماضي، وتسبب في استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، كما تعاطى معه الإعلام الإسرائيلي على أنه صفعة كبرى في وجه الدولة العبرية.

وطبقًا لما أوردته القناة السابعة، اعتمادًا على معلومات نقلها الصحافي الحريدي جيك توركس، الذي يعمل مراسلًا من داخل البيت الأبيض، ويكتب مقالًا بـ”مجلة عامي”، التي تصدر أسبوعيًا في نيويورك، فقد جاء قرار الانسحاب الأمريكي “بناءً على طلب إسرائيل”.

ونقلت القناة السابعة جانبًا من المعلومات التي يزعم توركس، أنه حصل عليها من مصادره داخل البيت الأبيض، ودوّنها عبر حسابه على موقع “تويتر”، إذ ذكر خلالها أن إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية إعلان قرار الانسحاب، لأنها تخطط لشن هجوم هذا الشتاء ضد منظمة “حزب الله” اللبنانية، وكانت لديها مخاوف من انجراف القوات الأمريكية في سوريا إليه.

وطبقًا لما أورده توركس، جاءت استقالة ماتيس على خلفية الخطة الإسرائيلية بشأن تلك الحرب، مضيفًا أنه في الوقت الذي رفض فيه البيت الأبيض الرد على هذه المعلومات، لكنه لم يتمكن من نفيها، مشيرًا إلى أن ثمة احتمال بأن إسرائيل لم تكن وحدها الكيان الذي يقف وراء قرار الانسحاب الأمريكي.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، انتقدت القرار الأمريكي بشأن الانسحاب من سوريا، وذكرت؛ بحسب القناة السابعة، أن الانسحاب من شأنه أن يتسبب في فرض المزيد من القيود على حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، بخلاف القيود التي فرضت في الفترة الأخيرة من جانب روسيا.

وأشارت القناة إلى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب، يوم الخميس الماضي، بشأن موضوع سحب القوات الأمريكية من سوريا.

كما نوّهت إلى أن نتنياهو، أكد أنه لم يصدم من الإعلان الأمريكي، وعبّر عن ذلك بقوله: “أبلغتني الإدارة الأمريكية أن لديها نوايا لسحب القوات الأمريكية من سوريا، أكدوا أن لديهم طرقًا أخرى للإبقاء على النفوذ الأمريكي في هذه الساحة”.

وذكر نتنياهو أيضًا تعقيبًا على القرار، أن إسرائيل ستعكف على دراسته، وسوف تدرس التداعيات المحتملة لسحب القوات الأمريكية من سوريا، مضيفًا: “في جميع الأحوال، سنعرف كيف نحمي أمن إسرائيل، وندافع عن أنفسنا في هذه الساحة”.