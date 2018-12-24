قلقة من أعمال العنف.. أمريكا ودول غربية تعلّق على احتجاجات السودان

أعربت دول غربية تشكل “الترويكا” الخاصة بالسودان، وهي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا، عن “قلقها” إزاء ما أسمته “أعمال العنف التي وقعت” خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقالت الترويكا في بيان، الإثنين، إن لديها “تقارير موثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل حكومة السودان تجاه المحتجين، ما أدى إلى وفيات متعددة”.

وشدد بيان الدول الغربية على “حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي للتعبير عن مظالمه المشروعة”.

ويشهد عدد من مدن السودان، بما فيها العاصمة الخرطوم، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومظاهرات مطالبة بالإصلاح، وواجهت السلطات المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات، وسقط عدد من الضحايا والمصابين في بعض المدن.

ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة منذ بدايات العام الحالي، شملت شح العملة الوطنية والعملات الأجنبية والوقود والخبز، الأمر الذي أدى إلى حالة من التذمر تبعتها موجة احتجاجات عنيفة.